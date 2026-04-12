Εκλογές στην Ουγγαρία: Έκλεισαν οι κάλπες – Ρεκόρ συμμετοχής με 77,8%

THESTIVAL TEAM

Ακριβώς στις 20:00 ώρα Ελλάδας (19:00 ώρα Ουγγαρίας) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας στις κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία.

Στη χώρα δεν διεξάγονται exit polls, με αποτέλεσμα η καταμέτρηση των ψήφων να ξεκινήσει αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ η πρώτη ασφαλής εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα τοποθετείται περίπου στις 23:00.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς μόλις μισή ώρα πριν από το κλείσιμο των καλπών είχε ψηφίσει το 77,8% του εκλογικού σώματος, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 62% των προηγούμενων εκλογών πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι δημοσκοπήσεις και οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών δείχνουν πιθανή ήττα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο ο Μαγιάρ θα μπορέσει να σχηματίσει και να ασκήσει διακυβέρνηση, καθώς –σύμφωνα με αναλυτές– το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί επί Όρμπαν ενδέχεται να δυσκολέψει τη μετάβαση της εξουσίας, ακόμη και σε περίπτωση εκλογικής νίκης της αντιπολίτευσης.

