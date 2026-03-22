MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο τα κτήρια που κατέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη – Σε εξέλιξη επιχείρηση στα ερείπια, άγνωστος ο αριθμός εγκλωβισμένων

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι, όπου το κτίριο κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν άτομα μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την έκβαση της επιχείρησης. Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιό κτίριο, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία, ενδεικτικό της ετοιμότητας για τυχόν απεγκλωβισμούς. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.

Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

