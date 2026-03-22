Δύο τα κτήρια που κατέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη – Σε εξέλιξη επιχείρηση στα ερείπια, άγνωστος ο αριθμός εγκλωβισμένων

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι, όπου το κτίριο κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı



İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda… https://t.co/KPzFFktAQx pic.twitter.com/Gt68pUky0Z — İstanbul Son Dakika! (@istanbul_sondk) March 22, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν άτομα μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την έκβαση της επιχείρησης. Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιό κτίριο, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία, ενδεικτικό της ετοιμότητας για τυχόν απεγκλωβισμούς. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.