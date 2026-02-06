Θεσσαλονίκη: Με πρωταγωνιστές τους κουδουνοφόρους αρχίζουν αύριο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Σοχό

«Είτε βρέξει είτε χιονίσει, στον Σοχό θα κουδουνίσει». Πολύχρωμο, διονυσιακό, απόκοσμα και εκστατικά εκκωφαντικό, το καρναβάλι στον Σοχό, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 45 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, περνάει από γενιά σε γενιά. Πρωταγωνιστές οι κουδουνοφόροι του «Μέριου», έθιμο που είναι ενταγμένο από το 2019 στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Με αφορμή τις φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις, που ξεκινούν αύριο και ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα, οι διοργανωτές έδωσαν μια μικρή γεύση από το ντύσιμο του κουδουνοφόρου σε εκδήλωση που έγινε για τους δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από τα τσαρούχια, τα μανικέτια, το ζωνάρι, μέχρι την υψικόρυφη κεφαλοστολή (που οι ντόπιοι το λένε καλπάκι) και φυσικά τα πέντε κουδούνια, τα τέσσερα κυπριά και το μπατάλι, που προσθέτουν τουλάχιστον 15 κιλά. Όπως επισήμαναν οι δημοσιογράφοι Χρύσα Νάνου και Φρόσω Βαρβάρα που κατάγονται από τον Σοχό κάθε νοικοκυριό επένδυε ένα σεβαστό χρηματικό για να αποκτήσει τα κουδούνια, στερούμενο άλλα βασικά αγαθά.

«Όταν ντυνόμαστε μεταμορφωνόμαστε» τόνισε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σοχού του δήμου Λαγκαδά, Απόστολος Νοίκος, καλώντας τον κόσμο να επισκεφθεί τον τόπο που ζει πολύ έντονα το καρναβάλι και να πάρει μέρος στη μοναδική αυτή ιεροτελεστία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού περιλαμβάνουν δρώμενα όπως η «Ρούμπα», δηλαδή η μεταφορά του νυφικού από το σπίτι του γαμπρού στο σπίτι της νύφης συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, γλέντι με καθαρτήρια φωτιά («Ζάπους), το «Προσταβάνι», με το οποίο οι νέοι ζητάν τη συγχώρεση από τους παλαιότερους προσφέροντας πορτοκάλια, παραδοσιακούς χορούς με τη συμμετοχή και συλλόγων από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, συναυλία, παράσταση, έκθεση ζωγραφικής.

Όλες οι εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του δήμου Λαγκαδά