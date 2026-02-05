Θεσσαλονίκη: Έρχεται αποκριάτικο πάρτι με τον Toni Sfino με δωρεάν είσοδο – Πού θα γίνει

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει η Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι που θα διοργανωθεί αμέσως μετά στην πλατεία Αριστοτέλους στις 7 το απόγευμα, με τον Τόνι Σφήνο. Μαζί του θα είναι η Antonella Cuellar αλλά και η μπάντα του The Playmates.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες. Επίσης, στο πάρτι θα παίξουν και γνωστοί Djs.

Σημειώνεται πως πριν από το αποκριάτικο πάρτι θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης». Η προσυγκέντρωση ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι στον Λευκό Πύργο και η παρέλαση θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και θα καταλήξει, μέσω της οδού Μητροπόλεως, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως ανέφερε ο κ. Γάκης, η πλατεία Αριστοτέλους αλλά και η οδός Τσιμισκή θα στολιστούν με αποκριάτικο διάκοσμο, ο οποίος θα περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό λογότυπο της πόλης, το γράμμα «Θ» με το καπέλο του αρλεκίνου.