MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Έρχεται αποκριάτικο πάρτι με τον Toni Sfino με δωρεάν είσοδο – Πού θα γίνει

Φωτογραφία: Facebook
|
THESTIVAL TEAM

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει η Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι που θα διοργανωθεί αμέσως μετά στην πλατεία Αριστοτέλους στις 7 το απόγευμα, με τον Τόνι Σφήνο. Μαζί του θα είναι η Antonella Cuellar αλλά και η μπάντα του The Playmates.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες. Επίσης, στο πάρτι θα παίξουν και γνωστοί Djs.

Σημειώνεται πως πριν από το αποκριάτικο πάρτι θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης». Η προσυγκέντρωση ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι στον Λευκό Πύργο και η παρέλαση θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και θα καταλήξει, μέσω της οδού Μητροπόλεως, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως ανέφερε ο κ. Γάκης, η πλατεία Αριστοτέλους αλλά και η οδός Τσιμισκή θα στολιστούν με αποκριάτικο διάκοσμο, ο οποίος θα περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό λογότυπο της πόλης, το γράμμα «Θ» με το καπέλο του αρλεκίνου.

Tonis Sfinos Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ποιος είναι ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας – Τα κρίσιμα στοιχεία που διέρρεε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Tραγωδία στη Χίο: Σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τις συνθήκες του δυστυχήματος – Στον ανακριτή ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για το χάλκινο της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών: Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους