MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Αντώνης Ρέμος: Κυκλοφόρησε το βίντεοκλιπ του τραγουδιού του, “Δευτέρα”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Ρέμος οπτικοποιεί τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα» μέσα από ένα music video με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που καθηλώνει.

Με μινιμαλιστική και σύγχρονη noir αισθητική καθώς και συμβολισμούς, το video περιγράφει την απουσία και τη μοναξιά, επικεντρώνοντας σ’ έναν άνθρωπο που νιώθει κάτι που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, λίγο έως πολύ: ότι είμαστε μόνοι σ’ έναν δικό μας μικρόκοσμο, ακόμα κι όταν γύρω μας υπάρχουν κι άλλοι.

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχωρίζει στο Spotify και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα».

Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Δείτε το music video

Αντώνης Ρέμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Χονγκ Κονγκ: Σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για τη φονική πυρκαγιά με τους 151 νεκρούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κιλκίς: Σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων προχώρησαν οι αγρότες

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Έφτασε ο Γουίτκοφ στη Ρωσία για την συνάντηση με τον Πούτιν – Ο Ζελένσκι καταγγέλλει “ρωσική επιχείρηση επιρροής”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Νέες απειλές Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Σιμόπουλος για αγρότες: Πρέπει να επέμβει η Αστυνομία και να τελειώνει το κλείσιμο των δρόμων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη