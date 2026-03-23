Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται επικίνδυνο λυόμενο σχολείο στο κέντρο – Τι θα στεγάζεται στο νέο κτήριο που θα ανεγερθεί – Βίντεο και φωτο

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) η κατεδάφιση λυόμενων σχολείων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, πρόκειται για κτήρια που κρίθηκαν επικίνδυνα και ακατάλληλα.

Οι εργασίες κατεδάφισης ξεκίνησαν από το λυόμενο που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αμύνης – Τσόπελα -εκεί όπου λειτουργούσε το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Τα συγκεκριμένα σχολικά κτήρια είχαν κατασκευαστεί μετά το σεισμό του 1978.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Νικηφορίδη:

«Ξεκίνησε η κατεδάφιση κτιρίων που κρίθηκαν επικίνδυνα και ακατάλληλα για τα παιδιά της Θεσσαλονίκης. Μετά από μισό αιώνα τα πρόχειρα λυόμενα σχολεία του σεισμού σύντομα θα είναι παρελθόν! Εδώ το λυόμενο της Εθνικής Αμύνης το οποίο θα στεγάσει το Νηπιαγωγείο που εδώ και πολλά χρόνια στεγάζεται σε ένα ημιυπόγειο που συχνά πυκνά πλημμύριζε στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ένα σχολείο -τενεκές θα είναι πολύ σύντομα παρελθόν».

Αγγελούδης: «Να μπει ένα τέλος στο όνειδος των λυόμενων σχολείων»

Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του με αφορμή την έναρξη των κατεδαφίσεων λυόμενων σχολείων που είχαν τοποθετηθεί ως λύση ανάγκης μετά το σεισμό του 1978 και λειτουργούσαν μέχρι και σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αγγελούδη:

«Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας να μπει ένα τέλος στο όνειδος των λυόμενων σχολείων που τοποθετήθηκαν ως λύση ανάγκης μετά το σεισμό του 1978, εξακολουθούν, όμως, μέχρι σήμερα να λειτουργούν.

Διεκδικήσαμε αυτό που καμία δημοτική Αρχή δεν έπραξε μέχρι σήμερα και προχωράμε στην κατεδάφιση αυτών των επικίνδυνων κτιρίων ώστε να ανεγερθούν νέα, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία.

Στη θέση του παλαιού Διαπολιτισμικού Γυμνασίου θα ανεγερθεί άμεσα ένα νέο κτήριο που θα στεγάσει το 28ο και 29ο Νηπιαγωγείο, που “φιλοξενούνταν” μέχρι σήμερα στα υπόγεια του σχολικού συγκροτήματος της Ικτίνου.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσουμε στο μέλλον του τόπου σχολεία σύγχρονα και λειτουργικά.

Και αυτό θα πράξουμε».