Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υποδέχθηκε τον Άρη Ψαρρό χάλκινο Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο Ταεκβοντό

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τον Άρη Ψαρρό, τον 17χρονο αθλητή που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κίνα, τον προπονητή της προ Ολυμπιακής ομάδας και της εθνικής ομάδας Ανδρών γυναικών Γιάννη Κοεμτζίδη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό Χρήστο Μανώλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συνεχάρη θερμά τον 17χρονο πρωταθλητή, τόσο για τη σπουδαία του επιτυχία και την εξαιρετική του πορεία, όσο και για το γεγονός ότι έγινε ο νεαρότερος Έλληνας αθλητής που ανέβηκε σε βάθρο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό, επισημαίνοντας πως η διάκριση αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας για ολόκληρη την Ελλάδα και τη νέα γενιά αθλητών.

«Ο Άρης απέδειξε ότι με επιμονή, πειθαρχία και πάθος για το άθλημα μπορεί κανείς να φτάσει στην κορυφή. Η Ελλάδα είναι περήφανη για τα παιδιά της που διαπρέπουν διεθνώς και δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο της χώρας μας στον κόσμο», δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Στέλιος Αγγελούδης

