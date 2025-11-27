MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κασσάνδρας: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την ένταξη ενός έργου που αφορά την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών οι οποίες υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Με επίσημη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η Πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδικό Δίκτυο, Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Υποδομές μετά από Φυσικές Καταστροφές στον Δήμο Κασσάνδρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5226535, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών Α’ Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025.

Με τη συγκεκριμένη ένταξη εξασφαλίζεται χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν:

  • Την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου
  • Την επαναφορά και ενίσχυση δικτύων ύδρευσης
  • Την αποκατάσταση και λειτουργική θωράκιση των υποδομών αποχέτευσης
  • Τη συνολική αποκατάσταση δημοτικών υποδομών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα

Η Πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής θωράκισης του Δήμου απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

Ο Δήμος Κασσάνδρας εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της πρότασης και επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες, να επιταχύνει έργα αποκατάστασης και να ενισχύσει την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη και υλοποίηση του έργου θα ακολουθήσουν με νεότερες ανακοινώσεις.

Δήμος Κασσάνδρας

