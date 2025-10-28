Αηδονά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαρκής υπόμνηση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ελευθερίας

Τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρακολούθησε σήμερα η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Μετά το πέρας της παρέλασης, η κ. Αηδονά προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τα μεγάλα “Ναι” και τα μεγάλα “Όχι” είναι εκείνα που καθορίζουν την πορεία των λαών. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες είπαν ένα περήφανο “Όχι”, γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Η 28η Οκτωβρίου, πέρα από εθνική επέτειος, είναι μια διαρκής υπόμνηση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Από τη Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Μακεδονίας, στέλνουμε μήνυμα εθνικής ενότητας και πίστης στις δυνατότητες του τόπου μας.

Χρόνια Πολλά, Θεσσαλονίκη! Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!».