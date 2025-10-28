MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αηδονά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαρκής υπόμνηση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ελευθερίας

|
THESTIVAL TEAM

Τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρακολούθησε σήμερα η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Μετά το πέρας της παρέλασης, η κ. Αηδονά προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τα μεγάλα “Ναι” και τα μεγάλα “Όχι” είναι εκείνα που καθορίζουν την πορεία των λαών. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες είπαν ένα περήφανο “Όχι”, γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας. Η 28η Οκτωβρίου, πέρα από εθνική επέτειος, είναι μια διαρκής υπόμνηση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Από τη Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Μακεδονίας, στέλνουμε μήνυμα εθνικής ενότητας και πίστης στις δυνατότητες του τόπου μας.

Χρόνια Πολλά, Θεσσαλονίκη! Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!».

Αθηνά Αηδονά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου αύριο ο Νίκος Δένδιας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χανιά: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στον εισαγγελέα ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του σε πανηγύρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 70χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

North Evia Pass 2025: Οι προορισμοί για τα voucher των 150 ευρώ – Πότε λήγει η προθεσμία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Γλυφάδα: Άστεγος που είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία χτύπησε με πέτρα 70χρονη – Διασωληνωμένη η γυναίκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΝΒΑ: Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο