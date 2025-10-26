MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγγελούδης: Η ιστορία θέλει τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία των εξελίξεων – Οφείλουμε να υπηρετούμε αυτήν την πραγματικότητα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διπλή γιορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη! Η πόλη μας τιμά τον Άγιο Δημήτριο, Πολιούχο της πόλης, και γιορτάζει για την συμπλήρωση 112 χρόνων από την απελευθέρωσή της κατά τη «Μεγάλη Εξόρμηση» του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου.

Στη διπλή γιορτή της πόλης αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τονίζοντας πως “δικό μας χρέος είναι να δυναμώσουμε τη φωνή της πόλης, να δουλέψουμε για μια Θεσσαλονίκη πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα, πιο ανθρώπινη”.

“Η ιστορία θέλει τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία των εξελίξεων”, σημειώνει επίσης.

Η ανάρτηση του Στέλιου Αγγελούδη

Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη! Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα γιορτής για την πόλη μας, εθνική και θρησκευτική. 113 χρόνια μετά τιμούμε όλους όσοι αγωνίστηκαν για μια Θεσσαλονίκη ελεύθερη.

Δικό μας χρέος είναι να δυναμώσουμε τη φωνή της πόλης, να δουλέψουμε για μια Θεσσαλονίκη πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα, πιο ανθρώπινη.

Η ιστορία θέλει τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Και αυτή την πραγματικότητα οφείλουμε όλοι μας να υπηρετήσουμε. Με ενότητα, με σχέδιο, διεκδίκηση, αποφασιστικότητα και συνέπεια.

Χρόνια πολλά!

Θεσσαλονίκη Στέλιος Αγγελούδης

