Αγγελούδης για 25η Μαρτίου: Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη για την Πατρίδα αλλά και υποχρέωση στην αλήθεια

Το δικό του μήνυμα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ο κ. Αγγελούδης ανέφερε τα εξής:

“Ο πατριωτισμός των Ελλήνων έχει βαθιές ρίζες στους αγώνες του ελληνικού λαού για Ανεξαρτησία αλλά και στην επανάσταση του 1821 που γιορτάζουμε σήμερα. Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη για την Πατρίδα αλλά και υποχρέωση στην αλήθεια, η αλληλεγγύη και η αίσθηση ότι κανένας σε αυτή την χώρα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, γιατί μόνο έτσι χτίζονται ισχυρές κοινωνίες, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ισχυρή πατρίδα».