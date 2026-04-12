Τρίτη η εθνική πόλο στον όμιλο των θέσεων 1-4, μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Ουγγαρίας

Την τρίτη θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup που ολοκληρώθηκε σήμερα (12/4) στην Αλεξανδρούπολη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο νίκησε 15-13 στα πέναλτι την Ισπανία (κανονική διάρκεια 11-11), στο τελευταίο παιχνίδι του για τη διοργάνωση στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», περίμενε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ιταλία-Ουγγαρία, προκειμένου να μάθει την τελική θέση του στο γκρουπ.

Η «σετεμπέλο» επιβλήθηκε 12-9 των Μαγυάρων, με αποτέλεσμα η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια να καταλάβει τη δεύτερη θέση στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 και το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου να καταταγεί τρίτο.

Πάντως, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία είχαν ήδη εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση του World Cup, που θα διεξαχθεί το διάστημα 20-26 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπως και η Κροατία από το γκρουπ για τις θέσεις 5-8.

Η κατάταξη του ομίλου για τις θέσεις 1-4 έχει ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3 αγώνες)

  1. Ισπανία (40-32) 7
  2. Ιταλία (40-39) 6
  3. ΕΛΛΑΔΑ (41-37) 5
  4. Ουγγαρία (28-41) 0

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Εθνική πόλο ανδρών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ξάνθη: Τσακώθηκαν στο τηλέφωνο, πήγε τον βρήκε και τον τραυμάτισε με μαχαίρι

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τραμπ: Θα αποκλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία – Όποιος Ιρανός μάς επιτεθεί θα πεθάνει στην κόλαση

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Στενά Ορμούζ: “Αλλάξτε πορεία, θα γίνετε στόχος” – Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν αμερικανικό πλοίο – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Νιγηρία: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε μάχη χωρικών με ένοπλη συμμορία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Η Ρωσία έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική λύση στη Μέση Ανατολή, είπε ο Πούτιν, στον πρόεδρο του Ιράν

LIFESTYLE 8 λεπτά πριν

Νίκος Τερζής για Ακύλα: Επιλέγει μια πιο εκλεπτυσμένη “φασαρία” για την Eurovision