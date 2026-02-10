Τέιλορ: “Τρομακτικός ο Κωνσταντέλιας, εγώ βοήθησα στη μεταγραφή του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ”

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε σε συμπατριώτη του, Youtuber, ο Γκρεγκ Τέιλορ και μεταξύ άλλων αποθέωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τονίζοντας πως δεν έχει δει ξανά αντίστοιχο ποδοσφαιριστή.

Ο δημοσιογράφος του ζήτησε να προτείνει έναν «must see» παίκτη και ο Τέιλορ ενθουσιάστηκε. «Είναι απίστευτος, είναι απίστευτος» αναφώνησε ο Σκωτσέζος μπακ και συνέχισε λέγοντας: «Δεν μπορώ καν να τον εξηγήσω.

Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον παίκτη. Δεν φοβάται τίποτα. Έχει το δικό του στυλ, που φαίνεται να μην τον νοιάζει τίποτα. Δεν μοιάζει με κανέναν παίκτη που έχω δει μέχρι τώρα. Είναι τρομακτικός!».

Στη συνέχεια μίλησε για την προσαρμογή του στην Ελλάδα, την οποία περιέγραψε ως καλή πλην κάποιων εξαιρέσεων.

«Είμαι ο απόλυτος “Bobby Basic”. Καλημέρα, καληνύχτα, γεια σας! Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, γιατί οι περισσότεροι μιλάνε αγγλικά – εκτός αν πετύχεις κάποιον λίγο… περίεργο σε κανένα βενζινάδικο».

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε το πράσινο φως για τη μεταγραφή Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, «Μου είπε ο αθλητικός διευθυντής: “Τι γνώμη έχεις για τον Γιακουμάκη;”, “Αν μπορείς να τον αποκτήσεις, τότε δεν υπάρχει καν συζήτηση.

Πρέπει να έρθει”», αποκάλυψε ο Σκωτσέζος για τον ποδοσφαιριστή με τον οποίο συνυπήρχαν στη Σέλτικ.

Όσο για το πως πάει η συνύπαρξη με τον Τζόντζο Κένι, σημείωσε . «Ο Τζόντζο με βοήθησε πολύ στην αρχή. Είναι από το Λίβερπουλ, εγώ από τη Γλασκώβη – εντάξει, από το Γκρίνοκ, αλλά λέω σε όλους ότι είμαι από τη Γλασκώβη»

Ενώ τέλος, ειδική μνεία έγινε ξανά για τον Γιώργο Γιακουμάκη «Την πρώτη εβδομάδα ήταν μεγάλη βοήθεια ο Γιακουμάκης, ήταν κοντά μου. Τώρα όμως είναι με τους Έλληνες, οπότε δεν ενδιαφέρεται πια για μένα», ανέφερε γελώντας.