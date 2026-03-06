MENOY

Super League: Στις 24 Μαρτίου η κλήρωση για τα playoffs και τα playouts

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στις 24 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθεί η κλήρωση των φετινών playoffs και playouts στη Super League όπως και επιβεβαίωσε η Λίγκα, σε σχετική της ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Super League επισημαίνει ότι ενέκρινε τους κλειδάριθμους των ομάδων για τις κληρώσεις αυτές.

Η σχετική ανακοίνωση:

“Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025» και ομόφωνα επίσης απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».

Κατά τη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τους κλειδαρίθμους και τα λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4, Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts, τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τους αγώνες (Playoffs 1-4, 5-8 και Playouts), σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026″.

