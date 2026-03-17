Στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν προσγειώθηκαν την Τρίτη (17/03) στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με εικόνες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων (DHA), καθώς αρκετές παίκτριες απέσυραν το αίτημα ασύλου που είχαν καταθέσει στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Φορώντας τις φόρμες της εθνικής ομάδας του Ιράν, οι ποδοσφαιρίστριες καταγράφηκαν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να κάνουν δηλώσεις στην κάμερα.

Έχοντας φτάσει την Τετάρτη στην Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) από την Αυστραλία, όπου συμμετείχαν στο Ασιατικό Κύπελλο, οι ποδοσφαιρίστριες αναχώρησαν τη Δευτέρα (16/03) για το Ομάν, πριν επιβιβαστούν μια ημέρα μετά σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

«Μου λείπει η οικογένειά μου», δήλωσε μία εξ αυτών τη Δευτέρα (16/03) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Σύμφωνα με το DHA, οι παίκτριες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης υπό αστυνομική συνοδεία με κατεύθυνση ξενοδοχείο της πόλης. Θα επιστρέψουν στο Ιράν την Τετάρτη (18/03), διευκρίνισε το ιδιωτικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Επτά μέλη της ιρανικής γυναικείας αποστολής -έξι παίκτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου- είχαν αρχικά ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, αφού χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» στη χώρα τους επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ωστόσο, τέσσερις παίκτριες -μεταξύ αυτών και η αρχηγός της ομάδας, Ζάχρα Γκανμπαρί- καθώς και το μέλος του τεχνικού επιτελείου απέσυραν τελικά το αίτημα ασύλου και αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν.

Οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τις ιρανικές αρχές ότι ασκούν πιέσεις σε Ιρανούς αθλητές που βρίσκονται στο εξωτερικό, απειλώντας συγγενείς ή περιουσιακά τους στοιχεία σε περίπτωση που αυτομολήσουν ή προχωρήσουν σε επικριτικές δηλώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν την Αυστραλία ότι άσκησε πιέσεις στις παίκτριες ώστε να παραμείνουν εκεί.