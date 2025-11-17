Στέφανος Τσιτσιπάς: Η επική φωτογραφία του Έλληνα τενίστα με τη Μαρία Σάκκαρη και ένα κοάλα

Η Ελλάδα θα δώσει το “παρών” στο United Cup με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.

Για τέταρτη σερί χρονιά, η χώρα μας θα συμμετάσχει στο μικτό τουρνουά United Cup, που θα διεξαχθεί το διάστημα 2-11 Ιανουαρίου 2026 σε Πέρθ και Σίδνεϊ, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να ετοιμάζονται για μεγάλες μάχες.

Ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε, μάλιστα, να κρύψει την ανυπομονησία του για τη διοργάνωση, ανεβάζοντας μία επική φωτογραφία στα social media μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη και ένα κοάλα.

“Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο United Cup για άλλη μια φορά τον Ιανουάριο! Ας το κάνουμε ξανά, γεια σου φίλε”, έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.