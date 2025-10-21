ΠΣΑΠΠ για Καβάλα: “Δεν ανεχόμαστε τραμπουκισμούς, απειλές και εκφοβισμούς”

Η ΠΑΕ Καβάλα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε σήμερα (21/10) την ανάκληση της απόφασης για αποδέσμευση έξι παικτών, που πάρθηκε μετά την ήττα με 6-0 από τη Νίκη Βόλου για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο ΠΣΑΠΠ με κείμενο που δημοσίευσε έκανε σαφές ότι ο Σύνδεσμος δεν θα ανεχτεί για τα μέλη του τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς, τονίζοντας ότι η αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών μας είναι αδιαπραγμάτευτα.

Αναλυτικά:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΑΟ Καβάλα, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν από τη διοίκηση της ΠΑΕ.

Καλό θα είναι κάθε επαγγελματίας παράγοντας να γνωρίζει ότι ο ΠΣΑΠΠ δεν ανέχεται για τα μέλη του τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς ή και άλλες πρακτικές, είτε αυτές προέρχονται από διοικητικούς είτε από εξωδιοικητικούς κύκλους είτε και από τρίτους που προφανώς προσπαθούν να επωφεληθούν. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Όσοι στο παρελθόν επιχείρησαν να τους παρακάμψουν, απέτυχαν.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σπιλώνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις.

Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι θίγεται, η οδός μία: Οι αρμόδιες νόμιμες αρχές και τα αρμόδια αθλητικά όργανα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εξυπηρετεί έωλες, άσκοπες και επικίνδυνες εντυπώσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε κάθε τέτοια συμπεριφορά. Η προστασία της προσωπικής, αθλητικής, επαγγελματικής και οικονομικής υπόστασης και αξιοπρέπειας των ποδοσφαιριστών είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη».