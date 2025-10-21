MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΣΑΠΠ για Καβάλα: “Δεν ανεχόμαστε τραμπουκισμούς, απειλές και εκφοβισμούς”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΠΑΕ Καβάλα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε σήμερα (21/10) την ανάκληση της απόφασης για αποδέσμευση έξι παικτών, που πάρθηκε μετά την ήττα με 6-0 από τη Νίκη Βόλου για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο ΠΣΑΠΠ με κείμενο που δημοσίευσε έκανε σαφές ότι ο Σύνδεσμος δεν θα ανεχτεί για τα μέλη του τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς, τονίζοντας ότι η αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών μας είναι αδιαπραγμάτευτα.

Αναλυτικά:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΑΟ Καβάλα, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν από τη διοίκηση της ΠΑΕ.

Καλό θα είναι κάθε επαγγελματίας παράγοντας να γνωρίζει ότι ο ΠΣΑΠΠ δεν ανέχεται για τα μέλη του τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς ή και άλλες πρακτικές, είτε αυτές προέρχονται από διοικητικούς είτε από εξωδιοικητικούς κύκλους είτε και από τρίτους που προφανώς προσπαθούν να επωφεληθούν. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Όσοι στο παρελθόν επιχείρησαν να τους παρακάμψουν, απέτυχαν.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σπιλώνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις.

Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι θίγεται, η οδός μία: Οι αρμόδιες νόμιμες αρχές και τα αρμόδια αθλητικά όργανα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εξυπηρετεί έωλες, άσκοπες και επικίνδυνες εντυπώσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε κάθε τέτοια συμπεριφορά. Η προστασία της προσωπικής, αθλητικής, επαγγελματικής και οικονομικής υπόστασης και αξιοπρέπειας των ποδοσφαιριστών είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη».

Καβάλα ΠΣΑΠΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα δουν τα οικονομικά τους να βελτιώνονται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονο παιδί έπειτα από σοβαρό τροχαίο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θεατρικές παραστάσεις για σχολεία στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φοινικούντα: “Δώσε τα λεφτά που έχεις πάνω σου, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια” είπε στην απολογία του ο 22χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Υποχρεωτική και δωρεάν η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μέχρι σήμερα έχει απογραφεί το 10%