ΠΑΟΚ: Αυτό το διάστημα αναμένεται να απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας – Ποια ματς θα χάσει σίγουρα

Τα νέα από το “στρατόπεδο” του ΠΑΟΚ σχετικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλά, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως ο διεθνής Έλληνας υπέστη θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο του δεξιού ποδιού του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο 22χρονος μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα, χάνοντας τουλάχιστον πέντε παιχνίδια του Δικέφαλου.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς, όμως δεν αναμένεται να γυρίσει σε καμία περίπτωση πριν από τις αρχές του Δεκεμβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο του ενός μήνα, τότε θα μπει στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου περίπου από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο ένας μήνας συμπληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου και στο παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για το Eurppa League, ενώ το επόμενο είναι στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο (14/12) για τη Stoiximan Super League.

Ακολουθούν τα ματς με Μαρκό (17/12) και Παναθηναϊκό (21/12) στην Τούμπα, τα οποία είναι και τα τελευταία για το 2025.

Τα ματς του ΠΑΟΚ που θα χάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας:

-23/11 ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Stoiximan Super League)

-27/11 ΠΑΟΚ – Μπραν (EuropaLeague)

-30/11 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)

-03/12 Άρης – ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

-07/12 ΠΑΟΚ – Άρης (Stoiximan Super League)

