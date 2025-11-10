MENOY

Μεγάλο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Υπέστη θλάση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Φωτογραφία: Intime
Θλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαϊδης», για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο 22χρονος άσος του Δικεφάλου αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι και σύμφωνα με την ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στο δεξί δικέφαλο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μικρό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες. #MrBreeze #Konstantelias #PAOK #OurWay».

