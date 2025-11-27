ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει Μπραν: Στηρίζουμε την ομάδα γι’ ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρίποντο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το μήνυμά της προς τον κόσμο της ομάδας, για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στη Μπραν στην Τούμπα (27/11 19:45).

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

“Την νίκη που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση από τη League Phase του UEFA Europa League 2025-26 ψάχνει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (27.11) κόντρα στη Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας. Μαζί του και οι χιλιάδες φίλοι του που αναμένεται να δώσουν ώθηση στην ομάδα να φτάσει στον στόχο της.

Είναι χρέος όλων μας να διασφαλίσουμε πως η Τούμπα θα παραμείνει γεμάτη σε όλη την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Η φωνή μας και το πάθος μας είναι αρκετά για σταθούμε στο πλευρό της ομάδας.

Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία. Στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, πολιτικό, υβριστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο.

Η UEFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ζητήματα πολιτικών, υβριστικών, σεξιστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων. Τυχόν παράβαση μπορεί να επιφέρει βαριές κυρώσεις στην ομάδα μας.

Υπεύθυνα, όλοι μαζί, διασφαλίζουμε πως η ομάδα δεν θα στερηθεί την γεμάτη Τούμπα στο ευρωπαϊκό ταξίδι της.

Οι Θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:15. Κάθε φίλαθλος θα πρέπει να κάνει έγκαιρα ταυτοποίηση – ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet – ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος λίγο πριν τον αγώνα. Από τις 14:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, για να βοηθήσει όσους αντιμετωπίσουν ζήτημα με την είσοδό τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Όλοι μαζί, με το πάθος και τη φωνή μας για τη νίκη!

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!”.