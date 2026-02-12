Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε με τον Θάνο Πλεύρη: “Τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας”

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Θάνο Πλεύρη να δηλώνει πως «αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».

Ο κ. Πλεύρης δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή και έγραψε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο ⁦Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».