Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε με τον Θάνο Πλεύρη: “Τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Θάνο Πλεύρη να δηλώνει πως «αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».
Ο κ. Πλεύρης δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή και έγραψε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας».
Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο @DjokerNole . Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας. pic.twitter.com/5TLrzERIqq— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 12, 2026