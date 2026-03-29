Ο Ηρακλής πλήρωσε το καταστροφικό δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα από το Μαρούσι στο Ιβανώφειο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο Πρωτάθλημα γνώρισε ο Ηρακλής, καθώς ηττήθηκε από το Μαρούσι με σκορ 72-91 στο Ιβανώφειο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ημίθεος παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός στο πρώτο μέρος, ωστόσο στην επανάληψη κατέρρευσε, με τους φιλοξενούμενους να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους. Το Μαρούσι κυριάρχησε στο παρκέ, ήταν εξαιρετικά εύστοχο στην επίθεση και έπαιξε δυνατή, πιεστική άμυνα, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.

Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Ηρακλής δεν κατάφερε να βρει λύσεις, υπέπεσε σε λάθη και είδε το παιχνίδι να ξεφεύγει, με το Μαρούσι να φτάνει δίκαια σε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Πλέον, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς καλείται να αφήσει πίσω της τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και να στρέψει την προσοχή της στον κρίσιμο επαναληπτικό ευρωπαϊκό αγώνα με τη Ντζίκι Βαρσοβίας, που θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου (19:45) στο Ιβανώφειο.

Σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», ο Ηρακλής θα επιδιώξει την αντίδραση μπροστά στον κόσμο του, με στόχο να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα στην Πολωνία και να πάρει το εισιτήριο για το Final-4 της European North Basketball League.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91

Πηγή: metrosport.gr

