Μπούτσκος: Να θυσιάσουμε το “εγώ” για το “εμείς” κόντρα στο Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 100-73 στο ΣΕΦ και ο Παντελής Μπούτσκος έκανε τον δικό του απολογισμό για το πρώτο του ματς ως πρώτος προπονητής, αλλά και το τι πρέπει να διορθώσει η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά από το ντέρμπι, είχε όρεξη να παίξει με ένταση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να ανακάμψουμε, μειώσαμε τη διαφορά, δώσαμε όμως στον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι που του αρέσει. Για να κερδίσεις τον Ολυμπιακό πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Πρέπει να δούμε τον καθρέπτη, να βελτιώσουμε πράγματα για να είμαστε έτοιμοι στο τέλος».

Για το μέλλον και το αν εφησυχάζεται η ομάδα: «Υπάρχει πυξίδα η οποία λέει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πολύ ισχυρό όραμα, η διοικητική ομάδα δουλεύει ακούραστα και ο ΠΑΟΚ θα ταξιδεύσει σε πολύ ελκυστικούς προορισμούς. Όμως εμείς δεν πρέπει να κοιτάμε την πυξίδα, αλλά το ρολόι. Να δημιουργήσουμε μια φούσκα που θα μας νοιάζει μόνο το πως θα είμαστε καλύτερη την επόμενη μέρα».

Για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να είναι πιο ανταγωνιστικός και για το αν πλησιάζουν οι εποχές που ο ΠΑΟΚ θα βλέπει τον Ολυμπιακό στα μάτια: «Αυτά συμβαίνουν στα δωμάτια της διοίκησης. Εμείς πρέπει να δούμε την δουλειά μας, μέσα στο παρκέ. Έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε στόχους».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα σύστημα που αρέσει στον Τρινκιέρι: «Είμαστε περήφανοι που τον υποδεχθήκαμε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μιλάω κάθε μέρα με τον κόουτς, εστιάζουμε στο πως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι ρουτίνες για το μέλλον. Χαίρομαι που έχω την εμπιστοσύνη του».

Για το πόσο έτοιμος είναι ο ΠΑΟΚ για τα επόμενα ματς: «Θα μπούμε στην αίθουσα του βίντεο, θα αναλύσουμε τα λάθη μας, θα προσπαθήσουμε να θυσιάσουμε το «εγώ» για το «εμείς» και θα μπούμε στη μάχη κόντρα σε μια εξαιρετική ομάδα».

