MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευκορωσία – Ελλάδα: Ο Πολωνός διαιτητής Ντάμιαν Σίλβεστρζακ σφυρίζει τον αγώνα της γαλανόλευκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρζακ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λευκορωσία και την Ελλάδα (18/11, 21:45) όπως έκανε γνωστό η UEFA.

Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται από τη Λευκορωσία για το φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026, με τις δύο ομάδες να είναι αδιάφορες βαθμολογικά καθώς μαθηματικά έχουν μείνει εκτός διοργάνωσης και θέλουν απλώς να ολοκληρώσουν θετικά τη διαδικασία.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές του ματς, με τον 33χρονος Πολωνό Ντάμιαν Σίλβεστρζακ να είναι αυτός που ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Ζαλάεγκερστσεγκ της Ουγγαρίας.

Μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς ως βοηθοί, 4ος ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς και στο VAR οι Πιότρι Λάσικ, Πάβελ Μάλετς.

Ελλάδα Λευκορωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για γνωστή δημοσιογράφο: “Ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα παντού, το ονοματάκι της μπορώ να το ακούσω;”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΚΚΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Απάντηση στην πολεμική εμπλοκή θα δώσει ο λαός με τη μαζική του συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση μεγαλώνει την πίτα, ενισχύει τα εισοδήματα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΟΗΕ: To Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσει για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κύπρος: Αναφορές για παραβίαση του εναέριου χώρου από τουρκικά F-16

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το Μπακς – Λέικερς: Δεν είναι δικαιολογία το back to back, μας λείπει είναι να είμαστε ταπεινοί στη νίκη