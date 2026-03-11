MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός: Και φίλαθλοι των Βοιωτών στην Τούμπα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Super League, έχοντας μπροστά του ακόμη μία σημαντική αναμέτρηση.

Την Κυριακή (15/03) στις 18:00, οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν τον Λεβαδειακό, με στόχο να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα και να διατηρηθούν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα της Βοιωτίας ενημέρωσε πως θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες της Τούμπας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας μας στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League».

Οι φίλοι του Λεβαδειακού θα φιλοξενηθούν στη θύρα 8 του γηπέδου και η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 10€.

Λεβαδειακός ΠΑΟΚ

