Κύπελλο Ελλάδας: Οριστικά στο Πανθεσσαλικό ο φετινός τελικός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οριστικά στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση και την ετοιμότητα του “Σπύρος Λούης” δεν επέτρεψε στην ΕΠΟ να ορίσει ως έδρα του φινάλε της διοργάνωσης το ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, το ΟΑΚΑ δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσεις 50.000 φιλάθλους, αλλά 20.000, γεγονός που οδήγησε τους αρμόδιους στην αλλαγή έδρας.

Πηγή: sport24.gr

Πανθεσσαλικό στάδιο

