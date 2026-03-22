Κωνσταντέλιας: Πήραμε αυτό που αξίζαμε, ο Βόλος είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 2-1 από τον Βόλο στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, ολοκληρώνοντας με αρνητικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις του πριν τα playoffs.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραδέχθηκε πως η ομάδα του πήρε αυτό που άξιζε από το παιχνίδι, τονίζοντας ότι ο αντίπαλος ήταν πιο απειλητικός και δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Δεν θέλω να πω πολλά για το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή, ότι χάσαμε τρεις πόντους. Δεν τελείωσε κάτι όμως, έχουμε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Θα τα δώσουμε όλα στα playoffs γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν λέει κάτι, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.

Νομίζω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε. Ο Βόλος είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Μπορεί να είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά πήραμε αυτό που αξίζαμε».

Για το γεγονός ότι ο Δικέφαλος έχασε ενώ προηγήθηκε: «Δεν είναι μια επιδημία. Συμβαίνει».

