Κολύμβηση: Ο Κάμερον ΜακΙβόι έκανε τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο – Δείτε βίντεο

Ο Αυστραλός Κάμερον ΜακΙβόι έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο της κολύμβησης με χρόνο 20.88” και βελτίωσε τη στοιχειωμένη επίδοση του Βραζιλιάνου Σέζαρ Σιέλο από το 2009 (20.91”).

Ο ΜακΙβόι ξεπέρασε ακόμα και τον χρόνο του Γκολομέεβ στα Enhanced Games (σ.σ αγώνες χωρίς περιορισμούς χρήσης ουσιών), όπου έκανε 20.89” περίπου πριν από έναν χρόνο.

Ο Αυστραλός κολυμβητής πανηγύρισε έξαλλα μετά την κατάρριψη του ρεκόρ, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μία απίθανη επίδοση, η οποία δύσκολα θα «σπάσει» στο μέλλον, εκτός αν ο ίδιος κρατάει κάποια έκπληξη σε επόμενες κούρσες της καριέρας του.

Από τους πρώτους που έστειλαν συγχαρητήρια στον ΜακΙβόι ήταν ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ, Σιέλο, με τον Αυστραλό να ανταποδίδει για τα σχεδόν 17 χρόνια που κατάφερε να κρατήσει το όνομά του δίπλα από την ένδειξη του παγκοσμίου ρεκόρ.

