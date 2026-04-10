Κηδεία Μιρτσέα Λουτσέσκου: Με επικεφαλής τον Νίκο Σαββίδη η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ

Η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου πραγματοποιείται σήμερα το πρωί (10/04), στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, το παρών δίνει και η αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με επικεφαλής ένα μέλος της οικογένειας Σαββίδη, τον δευτερότοκο γιο του, Νίκο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ζητήσει να μην μεταβούν στο Βουκουρέστι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που το πρωί της Μ. Παρασκευής κάνουν προπόνηση με τις οδηγίες του Παόλο Καστορίνα και των άλλων συνεργατών του τεχνικού του ΠΑΟΚ.

Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσωπούν στην κηδεία του πατέρα του προπονητή του Δικεφάλου, η CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα, ο τεχνικός διευθυντής, Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, Αντρέ Βιεϊρίνια και ο βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης.

Την αντιπροσωπεία του επίσημου ΠΑΟΚ συνόδευσε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου ο ατζέντης του Ραζβάν Λουτσέσκου, Γιώργος Φούγιας, που είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 57χρονου τεχνικού.