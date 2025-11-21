MENOY

Iβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

Φωτογραφία: ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη της σημερινής (Παρασκευή 21/11) προπόνησης, αναφερόμενος τόσο στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη «Νέα Τούμπα», όσο και στις επικείμενες υποχρεώσεις, με το ματς με την Κηφισιά να ακολουθεί (Κυριακή 23/11, 19:00 – Τούμπα), για την 11η αγωνιστική της Super League.
 
Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα του γηπέδου, λέγοντας  ότι «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς» και θύμισε μια ατάκα, που είχε πει το καλοκαίρι, όταν επισκέφτηκε την ομάδα στην Τούμπα, λέγοντας ότι «δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα».
 
Μεταξύ άλλων, ο Ιβάν Σαββίδης είπε στους ποδοσφαιριστές ότι αυτοί μπορεί να τελειώσουν την ιστορία των 66 χρόνων του γηπέδου στη σημερινή μορφή του και μπορούν να γράψουν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ με μια μεγάλη επιτυχία, όπως ένα πρωτάθλημα.
 
Από τους παίκτες ζήτησε ενότητα, καθαρό μυαλό και αφοσίωση στο στόχο, που είναι οι τρεις βαθμοί στο κάθε παιχνίδι που υπάρχει στο πρόγραμμα. «Να κουβαλάτε μέσα στο γήπεδο το dna του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό κανείς δεν μπορεί να το κάμψει» τόνισε ο μεγαλομέτοχος των «ασπρόμαυρων», επαναλαμβάνοντας την πίστη του στην ομάδα.

