Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ηρακλή και τον ΠΑΣ Γιάννινα, με «πρωταγωνιστή» τον Ροντρίγκο Εραμούσπε.

Ενώ ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2 βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ο Αργεντίνος στόπερ διέκοψε τη φάση για να βγάλει εκτός χώρου ένα κινητό, το οποίο βρέθηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες μέσα στο γήπεδο.

Μάλοιστα, ο Εραμούσπε πήρε το κινητό και το πέταξε προς τους πάγκους, προκειμένου να αποδοθεί στον κάτοχό του. Ωστόσο, η…πτώση του μέσα στα νερά ενδέχεται να μην βοηθήσει ιδιαίτερα στον εντοπισμό του κατόχου.

Δείτε το βίντεο:

Ηρακλής ΠΑΣ Γιάννινα

