Ηρακλής: “Καθάρισε” τον ΠΑΣ Γιάννινα και έκλεισε τον πρώτο γύρο στην κορυφή

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρήκε τον Ηρακλή η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στο Πρωτάθλημα μετά την νίκη των κυανόλευκων επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 4-0.

Ο Ημίθεος έχοντας τον Άκη Στολτίδη ως υπηρεσιακό προπονητή δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο (με τον αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχόπτωσης που προηγήθηκε να είναι βαρύς) αλλά στο δεύτερο μισό πίεσε ασφυκτικά τους Ηπειρώτες, φτάνοντας στην άνετη νίκη μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Οι κυανόλευκοι παρά τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του Καυτανζογλείου προσπάθησαν από το ξεκίνημα να επιβάλλουν ρυθμό και να διασπάσουν την άμυνα των Ηπειρωτών, είτε από τα άκρα, είτε με κάθετες πάσες. Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 14ο λεπτό όταν μετά τη σέντρα του Κάτσικα από τα δεξιά ο Παναγιωτίδης έπιασε την κεφαλιά αφύλακτος στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ωστόσο πέρασε λίγο άουτ από την εστία του Σίνα.

Εννιά λεπτά αργότερα ο Ηρακλής δημιούργησε και έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του στο πρώτο 45λεπτο. Ο Αναστασίου με πάσα-τρύπα βρήκε στα αριστερά τον Μαχαίρα που μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, δεν… έσπασε στο σημείο του πέναλτι για Μάναλη και Ντόβενταν αλλά έκανε το δυνατό σουτ, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ να αποκρούει σωτήρια.

Ισοπεδωτικός στο δεύτερο ημίχρονο

Προ του φάσματος νέας απώλειας βαθμών, ο Ηρακλής μπήκε ορμητικά στο δεύτερο ημίχρονο, κλείνοντας στο μισό γήπεδο τους Ηπειρώτες.

Ο Άκης Στολτίδης για να κάνει περισσότερο επιθετική την ομάδα του έριξε στον αγώνα και τους Τσιντώνη και Ντουρμισάι, με τον Ηρακλή να απειλεί αρχικά στο 55′. Ο Μαχαίρας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κυνηγόπουλος έπιασε την κεφαλιά στην περιοχή ανενόχλητος, όμως η μπάλα πέρασε σύριζα από το διπλό του Σίνα.

Λίγα λεπτά αργότερα διπλή ευκαιρία σπατάλησαν Κυνηγόπουλος και Μάναλης για να σκοράρουν αλλά η τρίτη ήταν και η… φαρμακερή.

Ο Μαχαίρας στο 65ο λεπτό με… συστημένη σέντρα βρήκε στην καρδιά της άμυνας τον Μάναλη που με κεφαλιά σημείωσε το 1-0.

Έξι λεπτά αργότερα η κατάσταση απλοποιήθηκε. Ο Κάτσικας βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Μάναλη που ξεπέρασε τον Παναγιώτου, προσπάθησε να περάσει τον Σίνα που υπέπεσε σε πέναλτι (πρώτα ωστόσο βρίσκει μπάλα) αντικρίζοντας παράλληλα και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ντουρμισάι εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0.

Έχοντας αποβάλλει το όποιο άγχος οι παίκτες του Ηρακλή «χόρευαν στον αγωνιστικό χώρο και σημείωσαν και τρίτο τέρμα στο 80′. Ο Μαχαίρας μπήκε από τα αριστερά και ανατράπηκε καθαρά, με τον διαιτητή Μαχαίρα να καταλογίζει το πέναλτι και τον Μάναλη να σημειώνει το 3-0.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κούστα που όπως συνηθίζει όταν μπαίνει ως αλλαγή «βρίσκει» δίχτυα. Ο υψηλόσωμος φορ με ωραίo πλασέ στο 85ο λεπτό πέτυχε το τελικό 4-0.

Οι συνθέσεις:

Ηρακλής: Nικοπολίδης, Κάτσικας, Χάμοντ (62′ Ντουρμισάι) Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης (83′ Κούστα), Παναγιωτίδης (82′ Φοφανά), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντοβενταν (46′ Τσιντώνης) Γιαννούτσος.

ΠΑΣ Γιάννινα: Σίνα, Κρυπαράκος, Παυλίδης, Παναγιώτου, Πρεκατές, Σελιμάι, Συμεωνίδης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος, Μπουλλάρι, Αριγίμπι

Πηγή: metrosport.gr