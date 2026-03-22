Ηρακλής: Κόσμος και παίκτες έγιναν ένα στο Καυταντζόγλειο για τη φιέστα ανόδου – Δείτε βίντεο και εικόνες

Φωτογραφία: Intime
Στο ματς-φιέστα για την επιστροφή του έπειτα από εννέα χρόνια στη Stoiximan Super League, ο Ηρακλής επικράτησε 3-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας και έκλεισε με ιδανικό τρόπο τη φετινή σεζόν.

Κόσμος και ομάδα έγιναν ένα για τον αήττητο πρωταθλητή του βόρειου ομίλου στη Super League 2, Ηρακλή, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Το Καυτανζόγλειο “ντύθηκε” στα κυανόλευκα, με τους φιλάθλους να δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητος παλμός στις εξέδρες συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για τη φιέστα ανόδου, με τον “Γηραιό” να επιστρέφει εκεί όπου ανήκει και τον κόσμο να το ζει στο έπακρο.

Ξεχωριστό χρώμα στις εξέδρες έδωσε για ακόμη μία φορά η πιο πιστή φίλαθλος του Ηρακλή, η κ. Χάιδω, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας, στηρίζοντας με τον δικό της τρόπο την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Δείτε βίντεο από την απονομή των πρωταθλητών:

Ηρακλής

