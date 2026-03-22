Πρώτος, αήττητος και καλύτερος ο Ηρακλής – Κέρδισε με σκορ 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας

Ο Ηρακλής με πειστικό και εμφατικό τρόπο επέστρεψε στη φυσική του θέση, στη Super League 1, μετά από εννιά πολύ δύσκολα χρόνια.

Ο Ηρακλής επικράτησε 3-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας στην 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ και ολοκλήρωσε αήττητος τη διαδικασία, επεκτείνοντας το σερί του στους 37 αγώνες.

Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν ορμητικά στον αγώνα και με την… αύρα και τον ενθουσιασμό που πρόσφεραν οι 11.000 φίλοι τους που βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο. Στο 5ο λεπτό ο Κυνηγόπουλος μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή της Αναγέννησης, έκανε το σουτ αλλά ο Μπαλωμένος απέκρουσε σε κόρνερ.

Η Αναγέννηση απάντησε στις μεγάλες ευκαιρίες στο 10΄, όταν ο Νοικοκυράκης εκμεταλλεύτηκε αμυντικό λάθος, έκανε το σουτ αλλά ο Στουρνάρας σε διπλό χρόνο μπλόκαρε την μπάλα.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ με υπέροχο τέρμα του Ντέλετιτς που πήρε την πάσα από τον Τσιντώνη και με τεχνικό σουτ με το αριστερό πέτυχε το 1-0.

Στο 28΄ ο Κράιντς έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά για τους γηπεδούχους και ο Μάναλης δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα με προβολή από κοντά για να σκοράρει.

Ο ρυθμός του αγώνα στη συνέχεια έπεσε, για να πάρει ξανά το παιχνίδι… φωτιά στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου.

Ο Κράιντς στο 45′ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Μπαλωμένου.

Δύο λεπτά αργότερα και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΣΑ έφθασε στην ισοφάριση.

Μετά από φάση διαρκείας και αδυναμία των αμυντικών του Ηρακλή να απομακρύνουν την μπάλα, ο Λεωνιδόπουλος με ωραίο σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στουρνάρα για το 1-1.

Ιδανικό φινάλε με Ντουρμισάι

Το δεύτερο ημιχρονο ξεκίνησε και πάλι με μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή.

Ο Τσιντώνης βρήκε ωραία τον Ντέλετις σε πάσα «πάρε βάλε», ο Σέρβος έκανε το σουτ μόνος με τον Μπαλωμένο όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από την εστία.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Μπαλωμένος ήταν ξανά σε ετοιμότητα, μπλοκάροντας την μπάλα στο σουτ του Τσιντώνη.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν σοβαρά στο δεύτερο ημίχρονο στο 64ο λεπτό, όταν ο Στουρνάρας απέκρουσε στη γωνία του το σουτ του Μουστακόπουλου.

Στο 77΄ η Αναγέννηση έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, με την κοντινή κεφαλιά του Μπαλλά, που ήταν αφύλακτος στη μικρή περιοχή, να περνά λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη ήθελε να αποχαιρετήσει τον κόσμο με μία ακόμη νίκη και το καλύτερο το κρατούσε για το τέλος.

Στο 84ο λεπτό ο Ντουρμισάι με φοβερή γυριστή κεφαλιά πέτυχε το 2-1 και έβαλε ξανά… φωτιά στο Καυτανζόγλειο.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από μία φάση διαρκείας και ενώ οι κυανόλευκοι βγήκαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, με τον Ντέλετιτς να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του και το τελικό 3-1.

Οι συνθέσεις:

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής (75′ Ουές), Κάτσικας, Τσάκλα, Εραμούσπε, Τσιντώνης (65′ Ντουρμισάι), Κράιντς, Κυνηγόπουλος (65′ Τζίμας), Φοφανά, Ντέλετιτς, Μάναλης (75′ Κούστα)

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Γκόλιας, Ανδρέου, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Νοικοκυράκης, Σοϊρι (20′ Να’α), Βλαχομήτρος, Πολέτο, Κάσσος, Μπεν Γιαμάλ

Πηγή: metrosport.gr