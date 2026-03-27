Ελλάδα-Παραγουάη 0-1: Μουδιασμένη και ακίνδυνη στην επιστροφή

Ήταν ένα ερώτημα δύσκολο να απαντηθεί, το πως θα διαχειριστεί η Ελλάδα την αποτυχία των προκριματικών του Μουντιάλ. Στο πρώτο παιχνίδι μετά την προκριματική διαδικασία, δεν εντυπωσίασε και ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πλέον, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με την Ουγγαρία το απόγευμα της Τρίτης (31/3, 20:00).

Η Γαλανόλευκη ξεκίνησε με πίεση ψηλά,και έτσι χάθηκε από νωρίς η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Πιο συγκεκριμένα, στο 5ο μόλις λεπτό, ο Δουβίκας εκμεταλλεύτηκε το λάθος των Παραγουανών, βρέθηκε σε θέση βολής και έσκαψε την μπάλα, η οποία κατέληξε όμως άουτ, ενώ στο 12’ απείλησε και ο Μουζακίτης το σουτ του οποίου μπλόκαρε ο Ολβέιρα.

Παράλληλα, κρατούσε την Παραγουάη μακριά από την περιοχή της καθώς η πρώτη της τελική ήρθε στο 22΄, όταν ο Βλαχοδήμος μπλόκαρε εύκολα ένα μακρινό σουτ του Ενσίσο. Με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει αισθητά, και τις ευκαιρίες να έρχονται με το σταγονόμετρο, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 0-0 δίχως καμία ουσιαστικά μεγάλη ευκαιρία, πέρα από αυτή του Δουβίκα!

Με… ψυχρολουσία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πιο συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό ο Ενσίσο κέρδισε φάουλ από τον Χατζηδιάκο ακριβώς έξω από την περιοχή, με τον Ντιέγκο Γκόμεζ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και με ένα συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βλαχοδήμου.



Λίγο έλειψε μάλιστα ο Ενσίσο να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του. Ο εξτρέμ του Στρασβούργου έφτασε στο 59′ κοντά στο 2-0, με τον Βλαχοδήμο να του λέει «όχι»!



Η Εθνική συνέχισε να ήταν ακίνδυνη, καθώς αναλωνόταν σε πολλά μακρινά σουτ και αδυνατούσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Παραγουάης. Μια στιγμή έμπνευσης του Κωνσταντέλια έφερε και ευκαιρία, όμως το σουτ του Τετέι κόντραρε! Αυτή μάλιστα, ήταν η τελευταία άξια αναφοράς τελική για την Ελλάδα που δεν απέφυγε την ήττα.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος (83′ Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Ρότα (76′ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76′ Τσιμίκας), Κουρμπέλης (62′ Τριάντης), Μουζακίτης (76′ Ζαφείρης), Μπακασέτας (62′ Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (62′ Μασούρας), Τζόλης (62′ Τετέι), Δουβίκας (86′ Παυλίδης).

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: Ολβέιρα, Γκ. Γκόμεθ, Αλντερέτε (61′ Γκαλάρζα), Αλόνσο (79′ Μαϊντάνα), Μπενίτεθ (90+3 Βελάσκεζ), Ρομέρο (79′ Ογιέντα), Ντ. Γκόμεθ (61′ Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια, Αλμιρόν (69′ Σόσα), Ενσίσο (69′ Καμπαγιέρο), Σανάμπρια (79′ Άρτσε).

