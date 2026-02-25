ΑΣ ΠΑΟΚ: “Πλέον με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ είμαστε καλά” – Οι σχέσεις με τον Μυστακίδη

Εγκρίθηκε ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του ΑΣ το 2025, όπως και η χρηματοδότηση από το Στοίχημα (περίπου 840.000 ευρώ) και τον δήμο Θεσσαλονίκης (8.000 ευρώ με κριτική από το σώμα της ΓΣ για το ύψος του ποσού) με τον Αλκη Ησαϊάδη να απαντά σε σημαντικά ερωτήματα στην διάρκεια της ΓΣ.

Στην ανάλυση για τα οικονομικά του Ερασιτέχνη, αρχικά σε ό,τι αφορά στα έσοδα και τα έξοδα, ο λογιστής, Ιωάννης Κούσης σημείωσε: «Τα έσοδα ήταν 3.991.000 ευρώ, συν πάνω από 150.000 από το μέρισμα, συν τα χρήματα του στοιχήματος (περίπου 840.000 ευρώ), συνολικά 4.995.000 ευρώ.

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τα έξοδα, αυτά έφτασαν περίπου τα 5.280.000 ευρώ, η ζημιά έφτασε τα 293.000 ευρώ».

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Αλκης Ησαϊάδης μίλησε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο της ομάδας, μετά από ερωτήσεις των μελών.

Για την οικονομική σχέση ΑΣ ΠΑΟΚ-Κατσαρή: «Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα και καμία απαίτηση από τον Κατσαρή και δεν υπάρχει και καρτέλα», σημείωσε ο κ. Ησαϊάδης και πρόσθεσε σε άλλο σημείο όταν ρωτήθηκε επίμονα για το αν στο παρελθόν είχε βάλει λεφτά ο πρώην πρόεδρος : «Όταν ανέλαβα δεν παρέλαβα καμία καρτέλα Κατσαρή. Δεν προέκυψε κάποια απαίτηση του κ. Κατσαρή αυτό το εξάμηνο. Δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση. Δεν μπορώ να απαντήσω για παλιότερα για το 23′ και το 24′. Το να διευκολύνει κάποιος ανά πάσα στιγμή τον σύλλογο ταμειακά μπορεί να το κάνει. Δεν χρωστούσε ο Ερασιτέχνης στον Κατσαρή, ούτε ο Κατσαρής στον Ερασιτέχνη. Δεν υπήρχε καμία καρτέλα προς τον κ. Κατσαρή όταν ανέλαβα».

Για την σχέση, ειδικά σε οικονομικό επίπεδο, του Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ: «Για το 2025 είναι σχεδόν καλυμμένη η οφειλή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, περίπου 100.000 ευρώ. Από την συμφωνία των 2.000.000 ευρώ, από τις 20 Νοέμβρη που έχουμε κάνει τη συμφωνία, το ποσό που υπολείπεται είναι μηδαμινό».

Η νομική σύμβουλος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Κατερίνα Γιαννακοπούλου διευκρίνισε σε εκείνο το σημείο ότι «εδώ σήμερα κάνουμε ισολογισμό από 1/1/2025 έως και 31/12/2025. Από την άλλη πλευρά, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η συμφωνία μας είναι για την αγωνιστική περίοδο από την 1/7/2024 έως τις 30/6/2025 και έχει εξοφληθεί αυτό το ποσό».

Ο Αλκης Ησαϊάδης κατέληξε: «τώρα με την ΠΑΕ είμαστε καλά, Ησαϊάδης»

Για τις κινήσεις του καλοκαιριού στο θέμα του νέου γηπέδου και την εμφάνιση Μυστακίδη:

Ο Αλκης Ησαϊάδης δέχθηκε αυστηρή κριτική από τον Χρήστο Καραμπέρη (ζήτησε την παραίτηση όσων δημιούργησαν ένταση το καλοκαίρι) και τον Αντώνη Τσαλόπουλο (υποστήριξε ότι η διοίκηση εγκλημάτισε με τον χειρισμό του καλοκαιριού) που χαιρέτισαν θετικά την παρουσία του Μυστακίδη στην ΚΑΕ («ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και τον Σαββίδη και τον Μυστακίδη», είπε χαρακτηριστικά ο Τσαλόπουλος», για τον τρόπο που ο ίδιος και η διοίκηση του ΑΣ χειρίστηκαν το θέμα της Νέας Τούμπας το καλοκαίρι. Αλλα μέλη κριτίκαραν έντονα και την επιλογή του Θανάση Κωνσταντινίδη που μίλησε μαζί του το καλοκαίρι στην πολυσυζητημένη συνέντευξη Τύπου, για τον οποίο ο κ. Ησαϊάδης εξήγησε ότι έχει προσωπική φιλία επί χρόνια.

Μιλώντας για τους χειρισμούς το καλοκαιριού, σημείωσε: «Ήταν μία περίοδος κρίσης που έπρεπε να πάρουμε μία ιστορική απόφαση για την Τούμπα. Ψάξαμε κάθε γωνία, πήραμε ένα proof of funds 250.000.000 ευρώ για το γήπεδο από τον κ. Μυστακίδη και πήραμε 250 και 250 χιλιάδες ευρώ δωρεά για τα 100 χρόνια. Όλα έγιναν μέσω τραπεζών και νόμιμων διαδικασιών. Καθυστερούσαμε να πάρουμε απόφαση γιατί δεν υπήρχαν επιτροπές για να ελέγξουν τι θα γίνει με το γήπεδο. Δεν έβγαινε λύση από τα άτομα που επιλέγονταν στις επιτροπές. Δεν μπορώ να χρεώσω λάθη, έγιναν και από εμάς, από τον Οκτώβριο και μετά βρέθηκε λύση».

Εγινε αναφορά και σε χρήματα που δόθηκαν από τον Ιβάν Σαββίδη στον ΑΣ, από τον λογιστή κ. Κούση. «Ο Ερασιτέχνης πήρε περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ, 1,3 από την ΠΑΕ, περίπου 500.000 ευρώ από το OPEN και 150.000 ευρώ από την Καλλιόπη Καλύβα».