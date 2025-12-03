MENOY

Άρης-ΠΑΟΚ: Χωρίς Μορόν οι “κίτρινοι”, με Μύθου ο “Δικέφαλος”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα του κυπέλλου Ελλάδας.

Πριν λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων με αρκετές αλλαγές από τελευταία τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντικά, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Ντούντου, Παναγίδης, Πέρεθ

Με πολλές αλλαγές ο ΠΑΟΚ

Για τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τον Βολιάκο να αποτελεί τον «παρτενέρ» του Μιχαηλίδη στα στόπερ και τους Σάστρε-Μπάμπα να αναλαμβάνουν τα «άκρα».

Απόντος του Μεϊτέ, το δίδυμο στα χαφ αποτελείται από τους Μπιάνκο και Οζντόεφ. Πίσω από τον Ανέστη Μύθου που θα είναι ο βασικός φορ, θα κινηθούν οι Μαντί Καμαρά στο «δέκα», Αντρίγια Ζίβκοβιτς στ΄αριστερά και Κιρίλ Ντεσπόντοφ δεξιά αντίστοιχα.

Άρης ΠΑΟΚ

