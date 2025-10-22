Αλλάζει χέρια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από το deal με Μυστακίδη μετά τον νομικό και οικονομικό έλεγχο

Ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ, με τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει τα ηνία της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ. Μετά από μία πολυήμερη διαδικασία, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πλαίσιο της οικονομικής συμφωνίας αλλά και ο νομικός έλεγχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, το επόμενο στάδιο αφορά στα τυπικά και διαδικαστικά ζητήματα που απομένουν για την οριστικοποίηση της μεταβίβασης, τα οποία αναμένεται να «τρέξουν» με γρήγορους ρυθμούς. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η έγκριση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στη διοικητική πραγματικότητα του ΠΑΟΚ δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αλλαγή φρουράς, αλλά την απαρχή ενός συνολικού επαναπροσδιορισμού των στόχων. Με ισχυρό επιχειρηματικό υπόβαθρο, ο μεγαλοεπιχειρηματίας φιλοδοξεί να αλλάξει τη σελίδα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Η νέα κατάσταση έχει ήδη επεξεργαστεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος, αλλά επεκτείνεται και σε έργα υποδομής. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αναβάθμιση του PAOK Sports Arena, με πολλαπλές παρεμβάσεις.