MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλλάζει χέρια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από το deal με Μυστακίδη μετά τον νομικό και οικονομικό έλεγχο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ, με τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει τα ηνία της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ. Μετά από μία πολυήμερη διαδικασία, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πλαίσιο της οικονομικής συμφωνίας αλλά και ο νομικός έλεγχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, το επόμενο στάδιο αφορά στα τυπικά και διαδικαστικά ζητήματα που απομένουν για την οριστικοποίηση της μεταβίβασης, τα οποία αναμένεται να «τρέξουν» με γρήγορους ρυθμούς. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η έγκριση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στη διοικητική πραγματικότητα του ΠΑΟΚ δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αλλαγή φρουράς, αλλά την απαρχή ενός συνολικού επαναπροσδιορισμού των στόχων. Με ισχυρό επιχειρηματικό υπόβαθρο, ο μεγαλοεπιχειρηματίας φιλοδοξεί να αλλάξει τη σελίδα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Η νέα κατάσταση έχει ήδη επεξεργαστεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος, αλλά επεκτείνεται και σε έργα υποδομής. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αναβάθμιση του PAOK Sports Arena, με πολλαπλές παρεμβάσεις.

ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μοιράστηκε την ιστορία 12χρονης με σπάνια ασθένεια που βγήκε νικήτρια μετά από μεταμόσχευση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κτηνωδία στην Ηλεία: Καταγγελία για βασανισμό και σεξουαλική κακοποίηση σκύλου στο Επιτάλιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 39 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με μπανάνες στον Πειραιά – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η αξία τους

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Σαββόπουλο: “Διονύση μου, καλλιτέχνη μου, τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Άλλες τρεις κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη στο Γκάζι δέχτηκε τη μοιραία νύχτα το ΕΚΑΒ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταθέτουν οι 34 από τους 37 συλληφθέντες στα στελέχη του τμήματος Βόρειας Ελλάδας του “ελληνικού FBI”