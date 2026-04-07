Αγωνία για την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση της συσκευής ECMO για υποβοήθηση

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη την Παρασκευή (03/04).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του παρουσιάζει επιδείνωση, με τους θεράποντες ιατρούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο τοποθέτησης της συσκευής ECMO, μηχανικής υποβοήθησης της καρδιακής λειτουργίας.

Ο έμπειρος τεχνικός παραμένει διασωληνωμένος, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται πλέον και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, που ταξίδεψε εσπευσμένα στη Ρουμανία.

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία τύπου», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Τι είναι το ECMO

Το ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η καρδιά ή οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς.

Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

Το αίμα απομακρύνεται προσωρινά από το σώμα μέσω ειδικών σωληνώσεων.

Περνάει από μια μηχανή που το οξυγονώνει και απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα.

Στη συνέχεια επιστρέφει ξανά στο σώμα, πλήρως «καθαρισμένο» και οξυγονωμένο.

Με απλά λόγια, το ECMO λειτουργεί ως μια «εξωτερική υποστήριξη» του οργανισμού, αναλαμβάνοντας προσωρινά τη λειτουργία των πνευμόνων -και σε ορισμένες περιπτώσεις και της καρδιάς- ώστε να δοθεί πολύτιμος χρόνος για ανάρρωση ή για την εφαρμογή άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και υψηλού κινδύνου ιατρική πράξη, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αφορά μόνο εξαιρετικά κρίσιμα περιστατικά.

Ο ειδικός που έφτασε από τη Γαλλία

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, στο Βουκουρέστι μετέβη και ο καρδιολόγος Μάριους Αντρονάκε, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Γαλλία και εξειδικεύεται στην αρρυθμιολογία και την ηλεκτροφυσιολογία. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε απαιτητικές καρδιολογικές παρεμβάσεις, όπως οι ablations -μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία εξουδετερώνονται μικρές περιοχές της καρδιάς που ευθύνονται για αρρυθμίες- καθώς και στην εμφύτευση καρδιολογικών συσκευών, έχοντας διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.