Βορίζια: Τον δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή, που “προδόθηκε” στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού αναζητά η ΕΛΑΣ

Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως καθημερινά σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με τους δύο νεκρούς.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του μακελειού στα Βορίζα Ηρακλείου με τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο δεύτερος ελεύθερος σκοπευτής που βρίσκεται μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και πυροβολούν κατά ριπάς.

Πρόκειται για ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, και έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών, ενώ αποτέλεσε το βασικό στοιχείο, μαζί με τις μαρτυρίες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και στην σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Το συγκεκριμένο βίντεο, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα, καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα από τα όπλα του μακελειού αλλά μόνο οπλισμός που είχαν στην κατοχή τους συγγενείς των εμπλεκόμενων. Ένα από τα όπλα ήταν κρυμμένο σε τουαλέτα εγκαταλελειμμένου κτηρίου και το άλλο σε σπηλιά στα βουνά πάνω από τα Βορίζια.

Κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα όπλα του μακελειού. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Αναφορικά με τη βόμβα που είχε μπει στο σπίτι της μίας οικογένειας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και αποτέλεσε την αιτία για να γίνει το πρωτοφανές μακελειό, οι Αρχές εκτιμούν πως άλλος τοποθέτησε την βόμβα και άλλος την έφτιαξε.

Στο μεταξύ προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους τα τρία αδέλφια έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Έκρυθμο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια με την έχθρα των δύο οικογενειών που αποτέλεσε αιτία του μακελειού να μην έχει τέλος.

Η πλευρά του 39χρονου λέει ότι δεν επιθυμεί σασμό και δεν επιθυμεί να γυρίσουν οι άλλες οικογένειες στο χωριό τους.

Η οικογένεια της 56χρονης, από την άλλη πλευρά, τονίζει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει από τα σπίτια της, ενώ επισημαίνει ότι και αυτοί έχασαν έναν άνθρωπο.