ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στον Άγιο Κωνσταντίνο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στον Βόλο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με οχήματα και προσωπικό για την κατάσβεση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Βόλος

