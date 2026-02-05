Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της

Σε άθλια ψυχική κατάσταση και με γρατσουνιές στον λαιμό και τα χέρια οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 36χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή απειλή από τον πατέρα της, όταν ξέσπασε σε κραυγές και απειλές μέσα στο σπίτι του επειδή δεν της έδινε χρήματα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο πατέρας της κατέθεσε ότι την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, καθώς επέστρεφε από Λάρισα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη σύζυγό του που εκλιπαρούσε να γυρίσει γρήγορα γιατί «κινδύνευε». Όπως ανέφερε, η κόρη τους ζητούσε χρήματα, φώναζε και απειλούσε ότι θα κάνει κακό στον εαυτό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 36χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και απείλησε να πέσει, ενώ στη συνέχεια έπιασε από τον λαιμό τη μητέρα της προσπαθώντας να την πνίξει.

Ο πατέρας περιέγραψε ότι η κόρη του έχει μακρά ιστορία τοξικοεξάρτησης, με επανειλημμένες προσπάθειες απεξάρτησης μέσω ΟΚΑΝΑ και νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές χωρίς αποτέλεσμα. Δήλωσε ότι η οικογένεια «δεν μπορεί να τη διαχειριστεί» και ότι αισθάνονται σε διαρκή κίνδυνο. Ανέφερε επίσης πως έχει καταθέσει συνολικά δύο μηνύσεις σε βάρος της, μία εκ των οποίων το 2024, ζητώντας την απομάκρυνσή της από το οικογενειακό περιβάλλον.

«Κρατούσε μαχαίρι στο λαιμό και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει»

Όπως κατέθεσε, όταν επέστρεψε στο σπίτι με αστυνομικούς, την είδε να κρατά μαχαίρι στον λαιμό της και να απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει. Υποστήριξε ότι πήρε το μαχαίρι από τα χέρια της για να την προστατεύσει και έφυγε από το διαμέρισμα φοβούμενος μήπως του επιτεθεί.

Στο ακροατήριο, την ώρα που κατέθετε ο πατέρας της, η 36χρονη σηκώθηκε, χτύπησε το τραπέζι φωνάζοντας ότι ο πατέρας της λέει ψέματα και χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικού για να ηρεμήσει, καθώς οι φωνές της Εισαγγελέως και του Προέδρου του δικαστηρίου δεν φάνηκε να βοηθούσαν. Όταν ήρθε η ώρα να καταθέσει εκείνη, ανέφερε ότι ουδέποτε απείλησε τους γονείς της και κατηγόρησε τον πατέρα της για χρόνια κακοποίηση, τόσο σε βάρος της ίδιας όσο της αδελφής της. Ισχυρίστηκε ότι εκείνος χρησιμοποιεί την χρόνια τοξικομανία της σαν δικαιολογία για να της πάρει για πάντα το παιδί, το οποίο τώρα φροντίζει εκείνος και η σύζυγός του.

Προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο αστυνομικό τμήμα

Η 36χρονη ισχυρίστηκε πως οι γρατσουνιές στον λαιμό και τα χέρια της προκλήθηκαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα με ξυραφάκι φρυδιών που είχε μαζί της, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να αυτοκτονήσει γιατί «δεν αντέχει άλλο». Η ίδια κατέθεσε πως δεν απείλησε να αυτοκτονήσει για να κερδίσει κάτι, αλλά «για να τελειώσει το μαρτύριό της», όπως είπε, ορκιζόμενη στο παιδί της. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, η κατηγορούμενη ανέφερε πως λαμβάνει βαριά φαρμακευτική αγωγή, τις περισσότερες φορές σε δόσεις πολύ υψηλότερες από τις συνιστώμενες.

Η υπεράσπιση ζήτησε μειωμένο καταλογισμό ευθυνών και την εξάντληση της επιείκειας του δικαστηρίου στο πρόσωπο της κατηγορουμένης, λόγω τοξικοεξάρτησης και ψυχιατρικών προβλημάτων. Το δικαστήριο έκρινε πως δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση της πράξης της ενδοοικογενειακής απειλής και μετέτρεψε την κατηγορία σε ενδοοικογενειακή παράνομη βία καθώς η 36χρονη δεν απείλησε πως θα προκαλέσει κακό σε έτερο πρόσωπο αλλά στον εαυτό της, προκειμένου να ασκήσει πίεση.

«Αν μπω στην φυλακή θα αυτοκτονήσω»

Σε βάρος της κατηγορούμενης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τους δύο στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν. Κατά την έξοδό της από την αίθουσα, η 36χρονη φώναξε στο δικαστήριο πως αν οδηγηθεί στη φυλακή, θα αυτοκτονήσει.