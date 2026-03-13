MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βέροια: Συνελήφθη γυναίκα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 45 γραμμάρια κοκαΐνης

Συνελήφθη χθες (12/03) το βράδυ στην Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, μία ημεδαπή γυναίκα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε η προαναφερόμενη γυναίκα και αντιλαμβανόμενη την αστυνομική παρουσία, απέρριψε στο έδαφος 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 46,2 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μικροδέματα «φιξάκια» με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 0,5 γραμμαρίων και 1 πλαστικός τρίφτης κάνναβης.

Κατασχέθηκε και 1 κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή της.

Τέλος η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

