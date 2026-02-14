Τροχαίο στον Βόλο: ΙΧ εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο – Δείτε φωτογραφίες

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο του Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thenewspaper, το ατύχημα συνέβη όταν επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, το όχημα έπεσε σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε φροντιστήριο, το οποίο στεγάζεται στο συγκεκριμένο σημείο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, διαλύοντας την πρόσοψη του καταστήματος. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο οδηγός και ο ανήλικος αδελφός του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ι.Χ. είχε αγοραστεί μόλις μία ημέρα πριν το ατύχημα και ήταν μεταχειρισμένο.