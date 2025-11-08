MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο με έναν τραυματία στην Εύβοια: Τζιπ γλίστρησε και τούμπαρε στη μέση του δρόμου – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Εύβοια, όταν οδηγός τζιπ έχασε τον έλεγχο και τούμπαρε μέσα στη μέση του δρόμου. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα και το ένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα του Σαββάτου όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στον κεντρικό δρόμο.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές Ψαχνών ΣΕΔΔΔ, αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο προκειμένου να παραλάβει έναν τραυματία και να τον μεταφέρει στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι άλλοι δύο δεν φαίνεται να είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Όπως αναφέρουν οδηγοί διερχόμενων αυτοκινήτων χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο καθώς βρέχει και υπάρχει μεγάλη ολισθηρότητα.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.

Εύβοια

