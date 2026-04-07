Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από το βράχο της μονής του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στα Μετέωρα Καλαμπάκας, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τους βράχους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tameteora.gr, η άτυχη ημεδαπή γυναίκα βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.

Καλαμπάκα Μετέωρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΔΕΣΦΑ: Τετραπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές σε φυσικό αέριο στο πρώτο τρίμηνο του έτους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Παλλήνη: Θρίλερ με τον νεκρό που βρέθηκε με τα δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό – Σήμερα θα εξεταστεί η σορός

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή δύο χρόνια μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 11,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τη δίκη των Τεμπών και το κόμμα της Καρυστιανού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ρόδος: Γονείς πήραν άρρωστο βρέφος από θάλαμο του νοσοκομείου και επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση