Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από το βράχο της μονής του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στα Μετέωρα Καλαμπάκας, όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τους βράχους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tameteora.gr, η άτυχη ημεδαπή γυναίκα βρισκόταν σε Ιερά Μονή των Μετεώρων όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.