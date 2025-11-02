MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Σκοτώθηκαν δύο νεαροί τα ξημερώματα σε σφοδρό τροχαίο – Δείτε εικόνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θρήνος στη Λοκρίδα για χαμό δύο νεαρών που βγήκαν το Σαββατόβραδο για να διασκεδάσουν και άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε ένα ελαιοπερίβολο, μετά από ένα φοβερό τροχαίο.

Σύμφωνα με το LamiaReport οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 25 ετών, έφυγαν από την Τραγάνα και πήγαν για να διασκεδάσουν σε ένα bar στην Αταλάντη.

Τα ξημερώματα με το αυτοκίνητο της φωτογραφίας κινήθηκαν στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Δυστυχώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην ελιά, με αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

Όπως είπε διερχόμενος οδηγός το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να απογειώθηκε και να «καρφώθηκε» πάνω στη διχάλα του δέντρου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Τροχαίο Φθιώτιδα

