Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε καμινάδα ταβέρνας – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Πυροσβεστική για φωτιά σε καμινάδα ταβέρνας, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην καμινάδα του καταστήματος στη συμβολή των οδών Καραολή και Δενδροποτάμου, στην κάτω Ηλιούπολη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Το κατάστημα έχει εκκενωθεί ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από το σημείο: