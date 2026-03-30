Θρίλερ στου Ζωγράφου: Νεκρές μάνα και κόρη σε “σφραγισμένο” δωμάτιο – Εντολή εισαγγελέα για σύλληψη του γιου της οικογένειας, τι λέει ο ίδιος

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα. Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο διαμερίσματος ενώ ήδη στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο γιος της οικογένειας, ο οποίος προσήχθη για να δώσει εξηγήσεις και τον εισαγγελέα να διατάσσει τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, εντοπίστηκαν νεκρές σήμερα το πρωί μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι σοροί των δύο γυναικών ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις αρχές, στις 28 του μήνα είχε προηγηθεί έρευνα στο ίδιο διαμέρισμα, όπου ο γιος των γυναικών δήλωσε ότι μένουν σε άλλη διεύθυνση. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν τότε τα θύματα και επέστρεψαν χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή για νέα έρευνα.

Εντολή για σύλληψη του γιου της οικογένειας στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο γυναικών – μητέρας και κόρης – σε προχωρημένη σήψη, έδωσε ο εισαγγελέας το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03), όπως αναφέρει το cnn.gr.

Ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθεί ο 54χρονος για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cnn.gr, ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι οι δύο άτυχες γυναίκες πέθαναν μόνες τους και πως τοποθέτησε τις σορούς στο σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου, καθώς δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Ζωγράφου

