Θρίλερ στου Ζωγράφου: Δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα – Η πόρτα του δωματίου ήταν σφραγισμένη με στόκο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές σήμερα το πρωί μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι σοροί των δύο γυναικών ήταν σε προχωρημένη σήψη.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, για τις δύο γυναίκες είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.
Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο ένοικος του διαμερίσματος.